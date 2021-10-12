Меморандум з місцевими громадами не вирішує проблеми здорожчення газу, - Тимошенко

Меморандум, запропонований урядом місцевим громадам, не вирішує проблему здорожчання газу. Сотні населених пунктів по всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення. Про це за підсумками зустрічей із мерами кількох міст Сумської області заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«В меморандумі записали, газ для дитячих садочків та лікарень коштуватиме 13 гривень за кубометр. Це в 13 разів дорожче за собівартість видобутку нашого газу. Але й по 13 гривень його не існує – по 47 гривень пропонують його бюджетним установам! В 47 разів дорожче собівартості! «Нафтогаз» отримує надприбутки, а людей та місцеві бюджети вганяють в борги. Ці неподобство та корупція мають бути негайно припинені», – наголосила лідерка «Батьківщини».

За словами Юлії Тимошенко, задля усунення несправедливості та захисту людей, її команда розробила законопроєкт №4680. Він передбачає, що газ вітчизняного видобутку скеровується на потреби населення та бюджетних установ із 30% рентабельністю. Як це і було до 2014-го року.

«Місцеві бюджети нині не можуть платити за газ стільки, скільки вимагає уряд. У громад просто більше ні на що не вистачить коштів. Все піде в трубу. Ми запропонували план порятунку ситуації. Для його втілення потрібні лічені дні та політична воля. Достатньо однієї команди керівника держави для того, щоб змінити таку історію. І це означатиме, що ми збережемо у бюджеті дуже багато грошей, а нашим громадянам дамо надію на тепло в оселях», – зазначила голова «Батьківщини».

Юлія Тимошенко наголосила, що поставить перед керівниками уряду питання, чому всупереч домовленостям, бюджетним установам надсилають платіжки із ціною, яка втричі більша за узгоджену.

Також команда «Батьківщини» наполягатиме на терміновому ухваленні змін до бюджету, які збільшать «газові» компенсації для громад, їх найбільше потребують.

«Якщо стільки платити за газ, то більше вже грошей ні на що не вистачить. З такою ситуацією і з пустими газовими сховищами в зиму входити не можна», – підсумувала Юлія Тимошенко.