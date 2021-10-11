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Аброськіна звільнили з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ

Підставою стали результати перевірки анонімної скарги з формулюванням "за систематичні порушення"

Аброськіна звільнили з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ
Фото: npu.gov.ua

В'ячеслава Аброськіна звільнено з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні з різних джерел мені стало відомо, що за наказом міністра внутрішніх справ за результатами перевірки анонімної скарги з формулюванням «за систематичні порушення» я звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ. Вперше за 30 років служби отримав таке обгрунтування", - написав Аброськін.

Він подякував колегам за співпрацю та побажав курсантам та студентам "стати справжніми людьми, професійними юристами".

"Знаю досконало свою систему МВС, тому чекаю слідом відро різного бруду. Враховуючи логіку розвитку подій, бруд має бути обов'язково й буде його багато", - написав Аброськін.

Аброськін з липня 2017 року обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України. 12 вересня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв відставку В'ячеслава Аброськіна та ще двох заступників голови Нацполіції.

Того самого дня Аброськін заявив, що подав у відставку через наміри балотуватися у мери Маріуполя.

Менше ніж за місяць, 4 жовтня 2019 року, Аброськіна було призначено ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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