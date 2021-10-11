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ЄС розширив персональні санкції за окупацію Криму

До санкційного списку внесено ще вісьмох росіян.

ЄС розширив персональні санкції за окупацію Криму
Фото: EPA/UPG

Європейська Рада розширила санкційний список за окупацію Криму Росією, додавши туди ще вісьмох осіб.

Відповідне рішення оприлюднено 11 жовтня у Брюсселі.

"Рада вважає, що цих вісьмох людей слід внести у список осіб, структур і органів, щодо яких запроваджено обмежувальні заходи за їхню роль у підриві територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України", - наголошується в офіційному журналі Євроради.

До санкційного списку входять співробітники правоохоронних органів - судді, прокурори і співробітники служб безпеки, відповідальні за виконання російського законодавства у незаконно анексованих Криму і Севастополі.

Під санкції, зокрема, потрапили суддя Верховного суду Республіки Крим Галина Редько, начальник УФСБ по Республіці Крим та місті Севастополю Леонід Михайлюк, суддя Київського районного суду м. Сімферополь Андрій Долгополов і прокурор Південного військового округу Євген Колпіков.

У пресрелізі уточнюється, що тепер під санкціями за окупацію Криму перебувають 185 фізичних та 48 юридичних осіб.

Уперше санкції було запроваджено в червні 2014 року у відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Їх продовжують щороку. Європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. Першими було запроваджено індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, яких Європа вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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