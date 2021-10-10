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Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін

Він зазначив, що остаточне рішення щодо цього "залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити".

Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Фото: Офіс президента

Донька Володимира Зеленського вмовляє його не йти на другий президентський термін. Остаточне рішення щодо цього залежатиме від того, чи встигне він виконати свої обіцянки.

Про це Зеленський розповів у коментарі програмі "Світське життя".

"Донька піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити, і тільки від цього", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня на брифінгу в Трускавці Володимир Зеленський заявив, що поки не вирішив, чи балотуватися йому на другий президентський термін.

Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін, за який змінить країну і передасть її новому президенту.

Проте вже у 2020 році Зеленський заявив, що подумає про другий термін, бо однієї каденції йому не вистачить для реалізації задуманого.

У березні 2021 року лідери "Слуги народу" Олександр Корнієнко та Давид Арахамія повідомили, що партія проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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