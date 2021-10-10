У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
В тілі Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону, - "слуга" Янченко
В тілі Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону, - "слуга" Янченко
Вибори в Чехії виграла опозиція, а комуністи вперше не попали в парламент
Вибори в Чехії виграла опозиція, а комуністи вперше не попали в парламент
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Туск закликав не допустити виходу Польщі з Євросоюзу
Туск закликав не допустити виходу Польщі з Євросоюзу
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
ГоловнаПолітика

В Україні звільнили військових, яких помилував Зеленський

Звільнено 31 особу.

В Україні звільнили військових, яких помилував Зеленський
Фото: Омбудсмен

В Україні звільнили 31 учасника бойових дій, засуджених за злочини легкого і середнього ступеня тяжкості.

Про це голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радник керівника Офісу президента Олена Вербицька написала у соцмережі Facebook.

Це передбачено указом про помилування президента України Володимира Зеленського.

“Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента України про звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 сім'я зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

За словами голови Комісії у питаннях помилування Андрія Готи, під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також