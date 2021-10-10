В Україні звільнили військових, яких помилував Зеленський

В Україні звільнили 31 учасника бойових дій, засуджених за злочини легкого і середнього ступеня тяжкості.

Про це голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радник керівника Офісу президента Олена Вербицька написала у соцмережі Facebook.

Це передбачено указом про помилування президента України Володимира Зеленського.

“Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента України про звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 сім'я зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

За словами голови Комісії у питаннях помилування Андрія Готи, під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.