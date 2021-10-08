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Зеленський помилував 31 засудженого українського військового

При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

Зеленський помилував 31 засудженого українського військового
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України.

Документ підписано за ініціативою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України,  повідомляє пресслужба глави держави.

"Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Комісії та підписав указ про помилування цих засуджених", - сказано в повідомленні.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

За словами голови Комісії у питаннях помилування Андрія Готи, під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Указ наразі не оприлюднено.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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