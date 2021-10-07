Фракція "Слуга народу" буде визначатися щодо позбавлення Дмитра Разумкова мандата народного депутата.

Про це керівник фракції Давид Арахамія заявив у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондентка LB.ua.

Нардеп зауважив, що наразі це питання вивчається.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його фракція навряд чи прийме Дмитра Разумкова до свого складу після відкликання з посади голови Верховної Ради. За його словами, партія також може розглянути можливість позбавлення Разумкова мандата.

Разумков пообіцяв піти до суду, якщо після відставки з посади спікера в нього заберуть мандат. Він наголосив, що посада - це одне, але мандат дав народ, який підтримав його на виборах.

Разумков був першим номером виборчого списку "Слуги народу" у 2019 році, але до фракції входив менше доби. У серпні 2019 року його обрали головою Верховної Ради, який за посадою не може входити до складу будь-якої фракції, тому Разумков одразу вийшов зі "Слуги народу".

7 жовтня Рада відкликала Разумкова з посади спікера.