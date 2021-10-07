Верховна Рада не змогла сьогодні призначити нового голову парламенту

Парламент не зміг призначити нового спікера Верховної Ради. Розгляд кандидатур затягнувся, а на 16 годину заплановане позачергове засідання.

Головуюча на засіданні віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк закрила чергове засідання.

"Ми продовжимо розгляд цього питання завтра, а зараз оголошую засідання закритим. Нагадую, що позачергове засідання в 16-їй годині", – зазначила Кондратюк.

Кандидатів на посаду спікера лишилося три: Руслан Стефанчук, Яна Зінкевич ("Євросолідарність") і Олексій Гончаренко ("Євросолідарність").

Позафракційний Гео Лерос і Ярослав Железняк ("Голос") зняли свої кандидатури.

Нагадаємо, Дмитра Разумкова 284 голосами відправили у відставку з посади голови парламенту. "Слуги народу" дали 215 голосів.