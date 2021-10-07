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Патріарх Грузії закликав Саакашвілі припинити голодування

У Грузинській православній церкві вважають, що голодування "не християнський вчинок".

Патріарх Грузії закликав Саакашвілі припинити голодування
Патріарх Грузії Ілля II
Фото: pravoslavie.ru

Католикос-патріарх усієї Грузії Ілля II направив свого секретаря до Руставської в'язниці для зустрічі з колишнім президентом Михайлом Саакашвілі, щоб попросити і переконати його припинити розпочате минулої п'ятниці голодування.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні з благословення католикоса-патріарха Грузії Іллі II його секретар, диякон Мікаел Ботковелі зустрівся з Міхеілом Саакашвілі в Руставському пенітенціарному закладі і передав йому благословення католикоса-патріарха. Від імені Церкви було передано прохання припинити голодування, тому що це не християнський вчинок", - йдеться в повідомленні патріархії Грузії.

Агентство "Новини-Грузія" повідомляє, що зустріч Ботковелі із Саакашвілі тривала близько трьох годин. Як зазначається, секретар патріарха також провів переговори з адвокатами експрезидента. Сам Ботковелі після зустрічі не повідомив жодних деталей журналістам.

Напередодні деякі прихильники Саакашвілі звернулися до Грузинської православної церкви та її предстоятеля з проханням умовити Саакашвілі припинити голодування.

Нагадаємо, колишній президент Грузії, нині громадянин України Михайло Саакашвілі таємно прибув з України на батьківщину, де 1 жовтня його затримали. Наразі Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його, щойно він перетне кордон.

Саакашвілі оголосив голодування, оскільки вважає затримання незаконним, а звинувачення на його адресу - сфальсифікованими.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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