​"Слуга народу" Мокан, який голосував проти відставки Разумкова, готовий до виключення з фракції

Депутат розповів, що йому запропонували написати заяву "за власним бажанням".

Депутат від "Слуги народу" Василь Мокан, який голосував проти відсторонення спікера Ради Дмитра Разумкова, очікує на "конструктивне" рішення фракції.

Про це він розповів журналістам у кулуарах Ради, передає кореспондент LB.ua.

Мокан заявив, що він готовий до виключення та подальшої роботи у статусі позафракційного.

"Я насправді мав розмову на цю тему в Трускавці... і озвучив свою позицію ще там. По-перше, я вважаю, що для цього немає тих правових підстав, що передбачені законодавством, а політика привелює над правовими аргументами... По-друге, я не тільки маю дружні стосунки з Дмитром Олександровичем, я вважаю, що він норомально і гарно виконував свої повноваження голови Верховної Ради", - пояснив депутат.

Мокан також розповів, що керівник фракції Давид Арахамія пропонував йому написати заяву про вихід за власним бажанням.

Зазначимо, що проти відставки Разумкова зі "Слуги народу" також проголосувала нардепка Людмила Буймістер, Артем Дмитрук, Володимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитрієва і Неллі Яковлєва.

Утрималися "слуги" Олександр Бакумов, Дмитро Гурін, Валерій Божик, Дмитро Микиша. Не голосували Ольга Коваль, Михайло Крячко, Роман Соха, Роман Бабій, Максим Бужанський, Аліна Загоруйко, Микола Сольський.

Нагадаємо, сьогодні Рада відправила Разумкова у відставку. Перед голосуванням депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що фракція дасть не менше 200 голосів за відставку спікера. Вона також зазначила, що пізніше фракція розгляне питання щодо виключення з своїх лав депутатів, які не проголосують за відставку Разумкова.

Депутати все ж відкликали спікера з посади 284 голосами. “Слуги народу” дали 215 голосів, ОПЗЖ – 0 , “Євросолідарність”, – 0, “Батьківщина” – 20, “Голос”, – 6, “Довіра” – 18, “За майбутнє” – 19, позафракційні – 6.