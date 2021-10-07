Відставка спікера з порушеннями регламенту - це крок до руйнації незалежності парламенту, - "Голос"

Депутати, які голосували за звільнення Дмитра Разумкова, пішли на порушення закону. Про це йдеться у заяві партії «Голос», оприлюдненій на офіційному сайті.

"Ми у «Голосі» вважаємо, що відставка спікера — це відверта і цинічна руйнація парламентаризму. При цьому ми твердо переконані, що питання не в особі спікера, а в дотриманні парламентом українського законодавства. За той тиждень, коли Разумков був на лікарняному, депутати побачили, що буде після його відставки: лояльний до Офісу президента віце-спікер просто переламав парламент через коліно", - зазначили у «Голосі».

Відставку Разумкова там вважають свідченням концентрації всієї влади в руках Банкової, що значно ускладнить роботу опозиції і негативно вплине й на інші процеси в державі.

"Виборці, зокрема партії «Голос», хочуть, щоб ми якісно виконували програму, захищали їхні права та інтереси. Зараз опозиція практично не матиме можливостей виконувати свою роботу. На жаль, свої цінності зрадили Юлія Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Володимир Цабаль. Ці люди пішли на порушення своїх обіцянок виборцям і задекларованих ними ж принципів і цінностей. «Голос» категорично засуджує участь в узурпації влади", - йдеться у заяві.