Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)

Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова. За віддали голоси 284 народні депутати.

“Слуги народу” дали 215 голосів, ОПЗЖ – 0 , “Євросолідарність”, – 0, “Батьківщина” – 20, “Голос”, – 6, “Довіра” – 18, “За майбутнє” – 19, позафракційні – 6.

Фото: скрін відео

Фото: скрін відео

Фото: скрін відео

Головував на засіданні нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев . Обрати головуючим можна було лише депутата, який не ставив підпис за розгляд відкликання спікера у підписних листах. Разумков і Стефанчук не можуть проводити це питання через конфлікт інтересів.

Гетманцев у президії сів на місце Стефанчука.

Данило Гетманцев

Перед розглядом глава фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що звіт Разумкова про роботу надійшов лише о 9:08.

Оновлення. Розгляд питання почався зі слова глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. Він зазначив, що два роки тому його у його політсилі були переважно ті, хто не мав політичного досвіду. Разумков такий досвід мав, відзначив Корнієнко.

"На жаль, виявилось, що політичний досвід грає в різні боки... Інколи він допомагає працювати, інколи збільшує різні прояви, які можна назвати політичним лукавством, дворушністю, коли люди починають говорити одне, робити третє, а мати на меті щось третє", – сказав під час виступу глава партії Корнієнко.

Він додав: "з жалем змушений констатувати", що Разумков вирішив, що його амбіції вищі командних цілей і домовленостей.

"Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом команди і не може представляти нашу партію на такій посаді", – заявив він.

Глава партії СН також озвучив низку питань, які політсила має до спікера парламенту.

Дмитро Разумков під час звіту почав розповідати про "Україну своєї мрії", де стріляють тільки салюти, а недоторканими є лише ліси, а не депутати, а "бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку". Він сказав, що це було частиною передвиборчої програми "Слуги народу" 2019 року.

"Ми з вами йшли сюди не за посадами, і тим більше не за грошима. Ми йшли, щоб зробити країну кращою", – зазначив Разумков.

Однак, заявив Разумков, в залі Ради він бачить інші очі.

"Я намагався робити так, щоб хоча б частина обіцянок стала реальністю... Але, якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії став принципом влади більшості, принцип верховенства права змінили на політичну доцільність, принцип права на вибір змінили на "хто не з нами – той проти нас", а принцип, що офшори для влади – ганьба – став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є", – висловився він.

Наостанок він закликав залишатися людьми і подякував колегам за роботу.

Разумков після запуску процедури його відкликання говорив, що процес має відбуватися за регламентом, тобто зайняти до 10 днів. Відповідно до процедури, спікер і Рахункова палата мають надати звіти про роботу і виконання бюджету за два дні до голосування за відставку. Однак у регламентному комітеті сказали, що дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада. Тому зміна спікера, на погляд комітету, цілком реальна на цьому пленарному тижні. Рахункова палата надала звіт учора.

30 вересня очільник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія звернувся до Разумкова з проханням розпорядитися видати підписні листи щодо розгляду питання його відкликання.

Разумков сказав, що зволікати не буде, і вже того ж дня Арахамія отримав підписні листи, при цьому двічі – спочатку він звернувся за ними від імені фракції, а потім – від свого власного.

Рушієм, але не причиною для збору підписів стала позиція Разумкова щодо антиолігархічного законопроєкту. 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Підписи “слуги народу” за розгляд відставки збирали в Трускавці на засіданні фракції. При цьому самого Разумкова на велике засідання фракції не запросили – мовляв, він уже не член фракції, тож і не має бути присутнім. Втім у Трускавець поїхав Руслан Стефанчук – перший віцеспікер парламенту. Його присутність “слуги” пояснили тим, що Стефанчук має звітувати про успіхи “трійок”.

У перший день Трускавця Давид Арахамія натякнув: взяті підписні листи не означають, що питання будуть виносити на розгляд.

Але після завершення засідання фракції події довкола Разумкова почали розвиватися швидко. Президент Володимир Зеленський сказав, що ця ситуація є внутрішньопартійною, але спікер, мовляв, націлений на власний політичний проєкт, тож партія, яка делегувала його на посаду спікера ВР, має право ініціювати і відкликання з цієї посади.

Разумков, який не мав змоги висловитися на засіданні в Трускавці, запросив "слуг" зустрітися в понеділок у Києві, однак йому відмовили.

Після цього на погоджувальній раді в понеділок між Разумковим і "слугами" виникла суперечка через внесення пропозицій до розкладу пленарного тижня. Спікер відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

У вівторок Разумкова відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях. Рішення відсторонити пояснили тим, що Разумков у понеділок нібито порушив Регламент, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу". Головуючим після відсторонення став Стефанчук.

Однак віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк та деякі опозиційні фракції заявили, що відсторонити головуючого можна тільки за порушення Регламенту, яке відбулося сьогодні, а не напередодні. Таким чином усунення Разумкова суперечить нормам закону.

Через це "Євросолідарність" і "Голос" тричі ініціювали голосування за усунення Стефанчука, який став головувати, адже, за їхнім твердженням, він робить це з порушенням через незаконність відсторонення Разумкова. Втім жодного разу потрібної кількості голосів за усунення Стефанчука не назбиралося.

Сам Стефанчук, за словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, є в шорт-листі кандидатів на посаду спікера ВР, але він не єдиний кандидат. Віцеспікером можуть призначити голову партії СН Олександра Корнієнка.