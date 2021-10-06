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Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія

Руслан Стефанчук – не єдиний претендент на посаду нового очільника парламенту. 

Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Давид Арахамія
Фото: Макс Левин

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук претендує на посаду голови парламенту, але не є єдиним кандидатом. Те саме стосується глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка і позиції першого віцеспікера.

Про це в кулуарах Верховної Ради повідомив журналістам очільник фракції СН Давид Арахамія.

"Вони в шорт-листі є, але є ще кандидати, які хочуть теж себе розглянути", – зазначив він.

За словами Арахамії, вірогідніше за все, у четвер після зняття Разумкова буде засідання фракції "Слуга народу", а в п'ятницю відбудеться голосування за нового главу парламенту та його першого заступника. 

За прогнозами голови фракції, за відставку спікера буд 240 голосів "за".

"240 я очікую на табло. Як я вам і казав у Трускавці", – нагадав він. 

Він також заперечив інформацію про підкуп депутатів за голосування за відставку спікера. 

"Багато чого говорять. Я також, наприклад, чув, що комусь пропонують по $100 тис. за не голосування", – зазначив він. 

Арахамія закликав звертатися до правоохооннних з інформацією про підкуп депутатів.

Нагадаємо, голосування за зняття Разумкова внесли до порядку денного на четвер. Сам спікер говорив, що процедура має відбуватися за регламентом, тобто зайняти до 10 днів. Відповідно до процедури, спікер і Рахункова палата мають надати звіти про роботу і виконання бюджету за два дні до голосування за відставку. Однак у регламентному комітеті сказали, що дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада. Отже, зміна спікера цілком реальна на цьому пленарному тижні. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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