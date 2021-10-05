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Відкликання Разумкова внесли до порядку денного сесії на четвер

Разумков і Рахункова палата мають підготувати звіти. 

Відкликання Разумкова внесли до порядку денного сесії на четвер
Фото: facebook/Слуга Народу

Відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту внесли до порядку денного пленарного тижня. За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів.

Учора 175 нардепів надіслали пропозицію про відликання голови Верховної Ради з посади. 

"4.10.2021 був внесений лист про підтримку 175 депутатами пропозиції про відкликання голови Верховної Ради з посади... Призначити питання відкликання на 7 жовтня – це післязавтра", – повідомив глава партії СН Олександр Корнієнко

Корнієнко і раніше говорив, що зняття Разумкова можуть розглянути вже цей четвер, навіть без звіту глави парламенту та Рахункової палати, які передбачені регламентом. 

Глава Верховної Ради повинен підготувати звіт про роботу та виконання кошторису, а Рахункова палата має надати висновок. Ці документи надаються депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду питання відкликання в залі.

Однак у регламентному комітеті сказали, що відставку Разумкова цілком можуть розглянути на цьому тижні.

"Голосування за саму відставку Спікера відбувається не пізніше ніж як на 10 день після включення питання до порядку денного. Дату розгляду визначає не Спікер, а Верховна Рада. Отже, зміна Спікера цілком реальна на цьому пленарному тижні", – заявив Павло Фролов.

Співрозмовники LB.ua в оточенні спікера раніше говорили, що процедура відкликання з посади спікера займе приблизно два тижні.

Підписи за розгляд відкликання Разумкова збирали на засіданні фракції СН в Трускавці. 

Сьогодні Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань. Відсторонення діє на два пленарні дні. Ініціювали відсторонення "Слуга народу", "Довіра" і "За майбутнє". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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