Український криголам "Джеймс Кларк Росс" прибув в Одесу

Криголам "Джеймс Кларк Росс", який Україна купила у Великобританії, у вівторок, 5 жовтня, прибув до Одеси.

Про це повідомило місцеве видання "Думська".

Одеський порт буде місцем його постійної приписки.

Україна купила науково-дослідне судно "Джеймс Кларк Росс" 19 серпня 2021 року після того, як у лютому президент Володимир Зеленський поспілкувався з українськими полярниками.

Криголам було збудовано в 1990 році. Великобританія продала судно Україні після того, як воно 30 років відслужило у складі Британської антарктичної місії. Криголам може рухатися крізь шар льоду товщиною до 4 м в екстремальних умовах і працює в штатному режимі при товщині льоду до 1,5 м.

Судно має довжину майже 100 м і водотоннажність 5 732 т. Воно спеціалізується на морських біологічних, океанографічних і геофізичних дослідженнях. На його борту є кілька лабораторій, а також системи лебідок, які дозволяють розміщувати наукове обладнання на кормі або в середній частині судна.

30 серпня над криголамом підняли український прапор, а 18 вересня він вирушив до України з Фредеріксгавену (Данія). В Одесі після завершення всіх потрібних формальностей відбудеться офіційне представлення судна та буде повідомлено його нову назву.