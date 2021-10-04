Палатний заявив про можливі обшуки у нього і його соратників

Керівник виконкому партії "УДАР" Артур Палатний заяви про можливі обшуки у нього його оточення співробітниками Державного бюро розслідувань. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Читаю в telegram-каналах, що черговий раз по сфальсифікованих справах ДБР готується проводити обшуки в мене, мого оточення та нашої команди», - повідомив Артур Палатний.

При цьому він звернув увагу на те, що провокації щодо нього готуються в той самий момент, як у країні спалахнув гучний скандал з офшорними схемами президента та його команди.

«Взагалі ця історія вражає. Команда, що йшла до влади під вивіскою «нові обличчя», вже в середині каденції опиняється в центрі розслідування, що прогриміло на весь світ. Ще один резонанс, що нищить міжнародний імідж нашої країни. І що вони роблять у відповідь? Кажуть: це нормальна практика, мовляв, таким чином захищали бізнес. Ні, ви захищали свої прибутки від оподаткування, ховали гроші подалі від української юрисдикції, а значить влізли в кишені кожного українця!» - наголошує Палатний.

Він висловив впевненість, що замовники та виконавці злочинних наказів зрештою понесуть відповідальність.

«Вічно ховатися у вас не вийде. Наша команда готова давати відсіч і злодіям, і політичним провокаторам. Відповідальність наздожене, і замовників, і виконавців!», - наголосив Палатний.

Як повідомлялося, розслідування щодо використання офшорних схем Зеленським проводилося в межах міжнародного проєкту Pandora Papers. За даними Pandora Papers, в Україні 38 політиків помічені в офшорних схемах і відмиванні грошей. За цим показником Україна посідає перше місце серед більш ніж 90 країн світу.