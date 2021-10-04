Нардеп пояснила, що зараз у зв'язку з цим є багато роботи в Україні.

Депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько збирається до Грузії, де затримали експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Про це вона розповіла журналісту Яну Доброносову, повідомляє "Цензор.НЕТ".

"Звичайно, треба їхати в Грузію. Але я думаю, що зараз питання стоїть трохи по-іншому. Потрібно, щоб грузинський народ захистив своє волевиявлення, це по-перше, а по-друге, потрібно, щоб підключилося міжнародне співтовариство", - сказала вона.

Ясько додала, що зараз у зв'язку з цим є багато роботи в Україні.

Депутат уточнила, що "через деякий час" поїде до Грузії, "але це буде не сьогодні".

Нагадаємо, раніше Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі, записане до його від'їзду до Грузії. На ньому пара розкриває інформацію про свої стосунки. Ясько також заявляє, що підтримує рішення Саакашвілі поїхати до Грузії.

Саакашвілі був одружений на підданою Нідерландів Сандрі Рулофс, яка отримала громадянство Грузії. У них двоє синів - Едуард та Ніколоз. Офіційно про їхнє розлучення не повідомлялося.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордон країни і знаходиться в Україні. Однак, ввечері вже заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликав у зв'язку із цим посла Грузії, а президент Володимир Зеленський має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.