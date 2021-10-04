Саакашвілі написав листа із в’язниці: "Дні антинародного режиму добігають кінця"

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого ввечері 1 жовтня затримали після повернення на батьківщину, написав листа з в’язниці.

Він прокоментував результати місцевих виборів і заявив, що дні провладної партії добігають кінця.

"У нас чудові результати на останніх виборах. Цей уряд завжди легко вигравав місцеві вибори, зазвичай їм не потрібно було ніяких додаткових зусиль, не було потрібно ніякого додаткового напруження. Коли вони думали, що люди нарешті зламані, в кожному великому місті проводиться другий тур виборів, у деяких з цих міст їх випереджає "Єдиний національний рух". Це означає тільки одне - ми не тільки не здалися, а й боролися ще наполегливіше. Дні уряду "Грузинської мрії" добігають кінця. Я пишаюсь вами!" - звернувся до грузинів експрезидент.

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та оголосив голодування.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і є громадянином України.

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який в Україні очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі зможе повернутися в Україну лише після того, як повністю відбуде ув’язнення.

Зауважимо, що на місцевих виборах у Грузії, які відбулися минулої суботи, впевнено перемагає провладна партія "Грузинська мрія".