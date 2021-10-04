"Слуга народу" зібрала 197 підписів за відставку Разумкова

197 депутатів Верховної Ради від "Слуги народу" підписались за розгляд питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"За час проведення «великої фракції» у Трускавці під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання голови Верховної Ради було зібрано 197 підписів. Збір підписів триває і в Києві", - написала вона в соцмережах.

За словами Палійчук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розраховує на 240 голосів народних депутатів за відставку Разумкова.

Фракція "Слуга народу" налічує 244 депутатів.

Нагадаємо, Разумков сьогодні заявив, що листи з підписами народних депутатів поки що в апарат не надійшли.

Він заявив, що розгляд питання про відкликання голови Верховної Ради буде відбуватися за всіма нормами регламенту і триватиме до десяти днів. За цей час має бути підготовлено звіт голови Верховної Ради України, а також звіт Рахункової палати про виконання кошторису на 2021 рік.

Тому він вважає, що його відставка не може відбутися на цьому пленарному тижні.