Підписні листи щодо розгляду відкликання Разумкова до Апарату Верховної Ради ще не надійшли

"Буде 226 – буде новий голова Верховної Ради. Не буде 226 – будемо продовжувати далі працювати з вами".

Станом на ранок 4 жовтня підписні листи щодо процедури зняття Дмитра Разумкова з посади глави парламенту до Апарату Ради не надходили.

Про це Разумков повідомив на брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради.

"Надійдуть листи, вони перевіряються, після цього повертається колегам, йде лист про початок цієї процедури, має вона не більше 10 днів. Готується звіт голови ВР, звіт Рахункової палати щодо виконання кошторису на рік. Матеріали повинні бути роздані не пізніше як за два дні до розгляду. Пройдемо у стовідсотковій відповідності до Регламенту. Далі Верховна Рада визначиться. Буде 226 – буде новий голова Верховної Ради. Не буде 226 – будемо продовжувати далі працювати з вами", – зазначив він.

Разумков додав, що в разі його зняття з посади він як депутат-списочник, згідно з законом, не позбавиться мандату. "Згідно закону – ні, а так – у нас різне буває", – заявив він.

Джерела LB.ua в "Слузі" кажуть, що голосування за відкликання з посади спікера планують провести у четвер, 7 жовтня.

Натомість співрозмовники LB.ua в оточенні спікера переконані: процедура займе приблизно два тижні – оскільки за Регламентом ВР спікер має підготувати звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Також свій висновок має підготувати й Рахункова палата.

Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці, що проходило 1-2 жовтня, зібрали підписи за реєстрацію постанови про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.