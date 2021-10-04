На четвер планується позачергове засідання Верховної Ради

На четвер, 7 жовтня, планується позачергове засідання Верховної Ради. Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Голова ВР зазначив, що ініціатива надійшла від нардепа Антон Полякова ("За майбутнє"). Засідання планується на 16 годину.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук у своєму виступі після спікера підкреслив, що цей парламентський тиждень буде складним.

"У нас починається нова неділя парламентська, де стоїть дуже багато викликів... Насамперед я дуже мрію, щоб погоджувальна рада почала відповідати регламенту, за який ми вболіваємо і питання, які піднімалися на погоджувальній раді, чітко відповідали (регламенту. – Ред.)... і (погоджувальна рада. – Ред.) перестала бути місцем для якогось поширення пліток чи емоцій заради власних амбіцій. Тому я хотів би перейти до конструктивізму. А, насамперед, в нас справді складний цей тиждень буде", – зазначив Стефанчук.

Він додав, що "регламент є надзвичайно важливим... Але хочу звернути увагу всіх. Регламент – це те, що у ньому написано. А не те, що думає про це окремий народний депутат. Тому я закликаю до конструктивізму і дужет прошу: давайте активно проведемо цю сесію", – сказав Стефанчук, дивлячись на спікера.

Разумков у відповідь сказав: "Я так розумію, що ви маєте на увазі позачергове засідання (в четвер, де можуть розглянути питання відставки спікера. – Ред.), бо сесію треба буде довго ще чекати".

У телеграм-каналі Полякова зазначено, що позачергове засідання в четвер буде стосуватися підняття пенсій. Водночас, за інформацією джерел в керівництві LB, саме в четвер планується розгляд питань відставки спікера та призначення нового Голови ВР та першого віцеспікера.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Трускавець. Версія 2" на LB.ua.