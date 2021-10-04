"Голос" має рішення для забезпечення розвитку країни, - Кіра Рудик

Рекордні ціни на газ на світових ринках — вже вище 1 200 доларів - вдарить во всіх, вважає лідерка партії «Голос» Кіра Рудик. Вона пропонує зменшити споживання газу за рахунок підвищення енергоефективнсості.

«Президент обіцяє нам, що тарифи для населення не зростуть і будуть зафіксовані на рівні 7 800 гривень на 1 000 куб. м. Але бюджетні установи (школи, лікарні, бібліотеки) платять по 33 000 гривень. Промисловість буде платити ще дорожче. Що це означає на практиці? Що фіксація ціни для населення не дозволить людям заощадити. Адже зростання витрат промисловості та бізнесу в цілому призведе до інфляції та зростання цін на всі важливі для людей товари та послуги. Саме тому газ по 1 200 доларів вдарить по всіх», — зазначила Кіра Рудик.

Для вакцинованих українців проблем з можливістю працювати в локдаун дійсно буде менше. Але люди справи вже постраждали від коронакризи через відсутність у влади розуміння механізмів підтримки економіки, додала лідерка «Голосу».

Як на це все відповідає монобільшість? Фейковим законом про олігархів. Спробою замінити спікера Ради на більш лояльного. Тиском на опозицію. І тусовкою у Трускавці. В якості бонусу уряд хоче підвищити податки для малого та середнього бізнесу (не для олігархів, їм податки ніхто підвищувати не збирається), чим ще більше провокує кризу, підвищення цін та зниження рівня життя.

«Останні новини доводять, що для владної команди та її союзників ніякої «відповідальної політики» не існує. Є виключно власні інтереси та інтереси їхнього олігархічного оточення. Але нам треба діяти і боротися за те, щоб країна отримала необхідні для розвитку рішення, а українці — можливості займатися своєю справою та заробляти. Що пропонує «Голос»? Я ще два тижні тому зареєструвала законопроєкт, що забезпечить 10 мільярдів гривень для підтримки підприємців в бюджеті наступного року. Цей закон потрібно негайно проголосувати та допомогти людям справи у складні часи», — наголосила депутатка.

«Голос» вимагає зробити акцент у бюджеті на проєкти з утеплення будинків, встановлення лічильників тепла та інші заходи енергозбереження. Чим менше споживання, тим менше платити за будь-якої ціни на газ. Крім того, енергомодернізація бюджетних установ — шкіл і лікарень — має бути ключовим пріоритетом для будь-якого «великого будівництва».

Замість приймати разом з олігархами фейковий «закон про олігархів» — позбавити олігархів контролю в держпідприємствах, на ринку житлово-комунальних послуг, позбавити податкових пільг та ввести адекватні рентні податки на видобуток руди та інших корисних копалин, резюмувала Кіра Рудик.