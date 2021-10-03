Серед Pandora Papers є дані про 10 компаній, пов'язаних з "Кварталом 95", – "Слідство інфо"

За даними журналістів, у 2012 році, коли проєкт "Квартал 95" перейшов на телеканал "1+1", було створено низку офшорних компаній.

Серед понад 10 млн документів міжнародного проєкту Pandora Papers знайшли дані про 10 компаній, пов'язаних з компаніями Володимира Зеленського та його партнерів по "Кварталу 95".

Про це повідомляється у розслідуванні журналістів "Слідства інфо". За їхніми даними, у 2012 році, коли проєкт "Квартал 95" перейшов на телеканал "1+1", було створено низку офшорних компаній, на які йшли оплати за телепродукти.

"Мережу допомагав створювати офшорний реєстратор Fidelity та український адвокат Юрій Азаров", – йдеться в розслідуванні.

"Починаючи з 2012 року у компаній, пов'язаних з 95 кварталом, зареєстрованих на Британський Віргінських островах та Кіпрі, змінювалися номінальні власники та директори і власники. У серці мережі – Maltex Multicapital, яка порівну поділена між компаніями Зеленського, братів Шефірів та Андрія Яковлева", – йдеться у розслідуванні.

За словами журналістів, трастову декларацію підписував нинішній очільник СБУ Іван Баканов. Його фірма виступила номінальним власником Maltex.

13 березня 2019 Юрій Азаров підписав документ про передачу акцій "Мальтекс" – фірма Шефіра безкоштовно отримала четверту частину власності "Мальтекс" від фірми Зеленського. Тобто фактично ця частка мільйонного бізнеса була подарована, стверджують журналісти.

"Документи з Pandora свідчать, що принаймні один раз у 2012 році офшорна компанія, пов'язана з групою 1+1 Коломойського,заплатила понад мільйон доларів офшорній фірмі Зеленського та друзів Британських Віргінських островів", – стверджують розслідувачі.

SVT Filma на половину належить Maltex. Кошти, як заявили розслідувачі, йшли за програму "Розсміши коміка". Загалом, як стверджується, було переказано 40 мільйонів доларів. За словами джерел журналістів, переказ коштів йшов через кіпрську філію ПриватБанку, який тоді належав Коломойському. Ці 40 млн були переказані як внесок до статутного капіталу. Інвестором виступили структури Коломойського.

Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів з ПриватБанку, співвласником якого раніше був Коломойський.

Крім того, за даними джерел "Слідство Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію ПриватБанку – ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони.

Співзасновник "Кварталу" Борис Шефір у коментарі журналістав повідомив, що офшори були задіяні для захисту бізнесу від загроз "бандитів, які приходять до влади". За його словами, зараз бізнес переводять із офшорів в Україну.