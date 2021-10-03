Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
​На виборах у Грузії лідирує партія влади, - дані екзит-полів
​На виборах у Грузії лідирує партія влади, - дані екзит-полів
"Ми любимо один одного та підтримуємо": "Слуга народу" Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі
"Ми любимо один одного та підтримуємо": "Слуга народу" Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі
Зеленський пояснив помилку Разумкова: виносить свої питання в публічну сферу
Зеленський пояснив помилку Разумкова: виносить свої питання в публічну сферу
У Держдепі прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії
У Держдепі прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії
У столиці триває об’єднаний “Марш за Київ” (оновлено)
У столиці триває об’єднаний “Марш за Київ” (оновлено)
Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві
Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві
ГоловнаПраво

Зеленський не знає деталей ДТП за участі нардепа Трухіна

Що саме сталося – мають встановити правоохоронці.

Зеленський не знає деталей ДТП за участі нардепа Трухіна
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський не знає деталей ДТП за участі народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна, у якій постраждали 6 осіб.

Про це він сказав під час брифінгу у Трускавці.

“Я не можу знати деталей всіх кримінальних кейсів, що відбуваються при ДТП. Там ніхто не загинув, там Слава Богу всі живі. І це найголовніше. Я не можу знати все, хоча хочу”, – сказав він.

Президент зазначив, що потрібно дочекатися завершення розслідування.

“Я знаю, що пан Трухін потрапив у ДТП, нехай правоохоронні органи скажуть, що там відбулося, хто винен”, – додав Зеленський.

Водночас він зауважив, що “якби там щось таке відбулося, то людини би вже не було”.

Нагадаємо, аварія за участі депутати трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

Справу розслідує ДБР. 

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 2 жовтня заявила, що у справі ДТП Трухіна нічого не замовчується.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також