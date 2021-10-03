Зеленський не знає деталей ДТП за участі нардепа Трухіна

Президент України Володимир Зеленський не знає деталей ДТП за участі народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна, у якій постраждали 6 осіб.

Про це він сказав під час брифінгу у Трускавці.

“Я не можу знати деталей всіх кримінальних кейсів, що відбуваються при ДТП. Там ніхто не загинув, там Слава Богу всі живі. І це найголовніше. Я не можу знати все, хоча хочу”, – сказав він.

Президент зазначив, що потрібно дочекатися завершення розслідування.

“Я знаю, що пан Трухін потрапив у ДТП, нехай правоохоронні органи скажуть, що там відбулося, хто винен”, – додав Зеленський.

Водночас він зауважив, що “якби там щось таке відбулося, то людини би вже не було”.

Нагадаємо, аварія за участі депутати трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

Справу розслідує ДБР.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 2 жовтня заявила, що у справі ДТП Трухіна нічого не замовчується.