Через замах на Шефіра МВС ініціюватиме підключення всіх камер спостереження до системи "Безпечна країна"

Міністерство внутрішніх справ ініціюватиме підключення всіх камер спостереження до системи "Безпечна країна".

Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський, коментуючи розслідування замаху на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра.

"Розслідування замаху на вбивство помічника президента Сергія Шефіра триває 10-й день. Висновки робити зарано. Наразі вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС, - якби всі камери були під'єднані до системи "Безпечна країна", відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше", - цитує міністра пресслужба правоохоронного відомства.

Денис Монастирський додав, що правоохоронці відпрацювали 430 га лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки що не знайдено.

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь".

Заступник голови МВС Євген Єнін заявив, що замах на Шефіра вчинив професіонал, при цьому він був не один.