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Арбітраж щодо захоплення Росією українських моряків почнеться 11 жовтня, - Кулеба

Голова МЗС України впевнений, що арбітраж своїм рішенням притягне Росію до відповідальності.

Арбітраж щодо захоплення Росією українських моряків почнеться 11 жовтня, - Кулеба
Фото: УП

Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН 11 жовтня розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення трьох українських кораблів разом з екіпажами у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу" та 24 українських моряків - військовослужбовців ВМС ЗС України", - повідомив Кулеба.

Він наголосив, що справа є дуже важливою для України.

"Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі", - зазначив міністр.

“Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються”, - підкреслив Кулеба.

Він також висловив впевненість, що арбітраж своїм рішенням притягне Росію до відповідальності.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Росія обстріл і захоплення українських кораблів визнала.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери й буксир передали Україні в нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу в Очаків. При цьому судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані. При огляді з'ясувалося, що росіяни зняли все радіоустаткування, а також унітази, кухонні плити, плафони розетки.

Українські моряки повернулися додому 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими у форматі 35 на 35.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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