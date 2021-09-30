Колишній посол України в ЄС Точицький став заступником міністра закордонних справ

Він змінив на посаді Василя Боднара, який представлятиме Україну в Туреччині.

Колишній посол України в Європейському союзі Микола Точицький став заступником міністра закордонних справ.

Про це повідомляється в розпорядження уряду №1185 від 29 вересня.

Він змінив на посаді Василя Боднара, якого призначено послом України в Туреччині.

Нагадаємо, що Микола Точицький був послом України в Бельгії та представником України в Євросоюзі з лютого 2016 року до квітня 2021 року.

У 2010-2016 роках він був представником України при Раді Європи, у 2005-2008 роках - генеральним консулом в Сан-Франциско.