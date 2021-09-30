Українська делегація в ТКГ підтримала повернення до очних зустрічей, але не в Мінську, - Костін

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу підтримала можливість повернення до очного формату зустрічей, але не в Мінську.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наші консультації з березня минулого року відбуваються у форматі відеоконференції. Тобто на екрані перебуває людина, а поруч із нею ще двоє. Тим більше, ніхто з нас не знає, хто ще насправді за екраном перебуває. Це до питання про конфіденційність переговорного процесу. Саме тому Українська делегація і підтримала можливість повернення до очних зустрічей", - розповів Костін.

За його словами, на сьогодні вже тривають відповідні консультації, але про повернення очних зустрічей у Мінську не йдеться.

"Єдина наша позиція - має бути гарантована безпека всіх учасників, незалежність і конфіденційність проходження цієї процедури. Тому ми, безумовно, не розглядаємо Мінськ як місце для проведення очних консультацій. Але ми готові розглянути інші локації", - сказав він.

Нагадаємо, на початку серпня представник президента Російської Федерації у ТКГ Борис Гризлов запропонував повернути засідання ТКГ у Мінськ.

27 травня перший президент, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що після інциденту з примусовою посадкою Ryanair українська делегація фізично не зможе приїжджати в столицю Білорусі на переговори Тристоронньої контактної групи.

Тому, казав він, держава проситиме ОБСЄ про проведення майбутніх зустрічей в іншому місці.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров грубо відреагував на ці слова, сказавши, що не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група.

Проте міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в червні підтримав заяву Кравчука.

Зараз через пандемію коронавірусу перемовини відбуваються в дистанційному режимі.