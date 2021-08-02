Росія запропонувала повернути засідання ТКГ в Мінськ

Росія запропонувала повернути засідання Тристоронньої контактної групи, які більш ніж рік проходять в онлайн-режимі, в Мінськ.

Про це пише російське агентство ТАСС.

"У кінці серпня заплановане чергове засідання контактної групи. На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Настав час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе поліпшити ситуацію в регіоні", - сказав Гризлов.

Нагадаємо, 27 травня перший президент, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що після інциденту з примусовою посадкою Ryanair українська делегація фізично не зможе приїжджати в столицю Білорусі на переговори Тристоронньої контактної групи.

Тому, казав він, держава проситиме ОБСЄ про проведення майбутніх зустрічей в іншому місці.

"Навіть літаки не будуть виконувати рейси в Білорусь, ми елементарно не можемо туди потрапити. Тому, враховуючи ситуацію, що склалася, диктаторську поведінку, яку зухвало демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про точку обговорення тих проблем, які називаються Мінський майданчик. Ми маємо шукати інший майданчик. Який? Будемо радитися і звертатися в першу чергу до ОБСЄ", - заявив тоді Кравчук.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров грубо відреагував на ці слова, сказавши, що не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати контактна група.

Проте міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в червні підтримав заяву Кравчука.

Зараз через пандемію коронавірусу перемовини відбуваються в дистанційному режимі.