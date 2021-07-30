Зеленський доручив Шмигалю внести зміни до закону про національний спротив

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із завданням за два місяці подати до Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до Закону "Про основи національного спротиву" з метою повного узгодження його норм з положеннями Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У листі Зеленського зазначається, що парламент 16 липня ухвалив Закон "Про основи національного спротиву", який у цілому підтримав і підписав президент. Однак, під час підготовки законопроєкту до другого читання депутати внесли низку пропозицій.

"Внесення правок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України та потребують усунення техніко-юридичних недоліків", - наголосив Зеленський.

Зокрема, йдеться про надання Кабінету міністрів повноважень щодо визначення порядків заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій тощо; вилучення у підприємств та громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- й аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку; вилучення у підприємств, установ, організацій навчальної та бойової техніки тощо. Також передбачено надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених законом "Про правовий режим воєнного стану".

Крім того, закон містить положення щодо непоширення дії закону "Про адміністративні послуги" на відносини із сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин (підрозділів) територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ та підготовки населення до участі в русі національного спротиву, а також включення акредитованих громадських об'єднань до суб'єктів, на які поширюються гарантії соціального й правового захисту, передбачені Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Зважаючи на важливість Закону України «Про основи національного спротиву» для забезпечення обороноздатності держави, а також на те, що вказаний закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную у двомісячний строк подати до Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до Закону України «Про основи національного спротиву» з метою повного узгодження його положень відповідно до Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків", – зазначає Зеленський у листі до голови уряду.

Нагадаємо, раніше, під час заходів з нагоди Дня Сил спеціальних операцій, Зеленський підписав закони "Про основи національного спротиву" та про зміни до Закону "Про чисельність Збройних Сил України".