У Євросоюзі засудили видачу російських паспортів на сході України

У Європейському Союзі занепокоєні рішенням Москви залучити жителів ОРДЛО до голосування на виборах у Держдуму РФ, що порушує суверенітет України та суперечить цілям Мінських домовленостей.

Про це йдеться в заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"Ми засуджуємо масову видачу російських паспортів громадянам України у спрощеному та вибірковому порядку", - йдеться у заяві ЄС щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму.

Також Євросоюз заявив про занепокоєння з приводу постанови російського Центрвиборчкому від 20 липня, яка передбачає можливість реєстрації та голосування онлайн на виборах до Держдуми РФ 19 вересня для тих жителів Донецької та Луганської областей України, які отримали російські паспорти.

"Такі заходи порушують суверенітет України, суперечать цілям Мінських домовленостей та перешкоджають майбутньому процесу реінтеграції", - заявили в ЄС.

Автори документа нагадали, що санкції ЄС проти Росії прив’язані до повного виконання Мінських домовленостей.

Із засудженням незаконної видачі російських паспортів на території ОРДЛО в черговий раз під час засідання Постійної ради виступив і очільник Української місії в ОБСЄ Євген Цимбалюк.

Він назвав це "одним з найгрубших порушень Російською Федерацією Мінських домовленостей", які спрямовані на повне відновлення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Також український посол засудив намір Москви залучити жителів ОРДЛО з незаконно виданими російськими паспортами до участі в електронному голосуванні на виборах до Держдуми РФ.

За даними РНБО України, жителям окупованих частин Луганської і Донецької областей роздали близько 630 тис. російських паспортів.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ пройдуть 17-19 вересня. Росія також дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі і заявляє, що вони зможуть проголосувати. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" балотуватиметься колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай. Всього в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних не знає ніхто.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними, і назвало укази Путіна "нікчемними". Під час виборів до Держдуми РФ 2016 року Верховна Рада України зверталася до міжнародних партнерів не визнавати результати голосувань, щоб не легітимізувати захоплення території. Цього року голова МЗС Росії Сергій Лавров на випередження вже сам заявив, що інші держави не визнаватимуть результатів голосування, а Захід "розхитуватиме" ситуацію перед виборами.