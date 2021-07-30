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​Кузін пояснив зростання випадків ковіду окремими кластерами на сході України

У Києві показники "більш-менш нормальні".

​Кузін пояснив зростання випадків ковіду окремими кластерами на сході України
Фото: 1+1

Зростання кількості випадків коронавірусної хвороби в Україні пов'язане з окремими кластерами, які спостерігаються на рівні об'єднаних територіальних громад та районів в східних областях.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"У нас є певна кількість регіонів, які викликають занепокоєння з точки зору того, що на рівні окремих ОТГ чи районів цих областей фіксуються кластери захворювання. Це райони Донецької, Луганської, Харківської, Львівської областей. Місто Київ сюди не входить, тому що реєструє багато нових виявлень, але за показниками на 100 тисяч населення більш-менш нормально. Викликають занепокоєння східні області, вони є критичними", - сказав він.

Кузін також визнав, що карантин, термін дії якого закінчується в кінці серпня, буде продовжено.

"Він, скоріше за все, буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується доволі багато організаційних заходів, і в тому числі в рамках цивільного захисту населення", - сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що 26 липня в Україні зафіксували 681 новий випадок ковіду, 27 липня - 717, 28 липня - 841, а 29 липня - вже 962. Це найбільший показник з 18 червня.

За даними МОЗ, значні темпи зростання демонструють східні, південні області та Львівщина.

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