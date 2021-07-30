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В Україні виявили 962 нові випадки ковіду - найбільше з 18 червня

Тих, хто вилікувався, було майже вдвічі менше.

В Україні виявили 962 нові випадки ковіду - найбільше з 18 червня
Фото: EPA/UPG

У четвер, 29 липня, в Україні підтвердили 962 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник з 18 червня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) і Дніпропетровській (64) областях.

Загалом протестували 41 328 осіб, у тому числі методом ПЛР - 19 397.

Учора госпіталізували 488 хворих з ковідом.

Померли 14 людей, вилікувалися 504.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2,25 млн осіб, з яких вилікувалися майже 2,19 млн. Унаслідок ковіду померли 52 930 людей.

Нагадаємо, що захворюваність на ковід в Україні зростає третій тиждень.

Темпи поширення хвороби поки що помірні, але ризики значного прискорення зростання лишаються високими у зв'язку зі стрімким поширенням штаму дельта в сусідніх країнах.

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