Нью-Йорк платитиме $100 кожному, хто вакцинуватиметься від ковіду першою дозою

Влада Нью-Йорка оголосила, що платитиме 100 доларів кожному, хто отримає першу дозу щеплення від коронавірусу в будь-якій міській клініці. Програма заохочення почне працювати в цю п'ятницю, пише Insider.

Оголошення про стимулювання до імунізації пролунало на тлі зростання занепокоєння через поширення штаму дельта. Центри з контролю та профілактики захворювань оголосили, що тепер навіть повністю щеплені люди повинні носити маску в районах зі значною чи високою передачою вірусу. На Нью-Йорк це також поширюється.

Мер міста Білл де Блазіо раніше говорив, що комунальні працівники повинні або щепитися до 13 вересня, або щоденно тестуватися ина коронавірус.

За даними Загальноміського реєстру імунізації, близько 40,8% мешканців Нью-Йорка досі не щепилися.

Нагадаємо, що принцип заохочення людей до вакцинації невеликими подарунками практикувався у різних країнах. В естонському Талліні, наприклад, після щеплення пропонують морозиво та знижку на квиток у зоопарк.

МОЗ України також розглядає варіант заохочення – Віктор Ляшко анонсував "плюшечки" для зацікавлення у щепленні.