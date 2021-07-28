В Україні за добу виявили 717 випадків ковіду, 97 із них - у медпрацівників

За добу 27 липня в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 36 дітей і 97 медпрацівників.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора госпіталізовано 507 осіб, від коронавірусу одужали 459 пацієнтів, 15 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 250 061 особа, одужали від коронавірусу 2 185 339 людей, від ускладнень захворювання помер 52 891 пацієнт.

Яку повідомляли, в Олександрівській лікарні Києва помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу дельта.