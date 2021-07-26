Кравчук після операції на серці залишається в реанімації

Стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції на серці.

Перший президент України, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук після перенесеної операції на серці майже місяць перебуває в реанімації.

Про це "Громадському" повідомила речниця Кравчука Оксана Сибірцева.

За її словами, стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції.

"Дуже повільна динаміка покращення", - зауважила вона.

Нагадаємо, про погіршення стану здоров’я Кравчука наприкінці червня повідомило “Суспільне”. Перед цим він пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції "через поганий стан здоров’я".

Пізніше речниця першого президента Оксана Сибірцева уточнила, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці.