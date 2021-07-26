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Кравчук після операції на серці залишається в реанімації

Стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції на серці. 

Кравчук після операції на серці залишається в реанімації
Фото: rubryka.com

Перший президент України, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук після перенесеної операції на серці майже місяць перебуває в реанімації.

Про це "Громадському" повідомила речниця Кравчука Оксана Сибірцева.

За її словами, стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції. 

"Дуже повільна динаміка покращення", - зауважила вона.

Нагадаємо, про погіршення стану здоров’я Кравчука наприкінці червня повідомило “Суспільне”. Перед цим він пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції "через поганий стан здоров’я".

Пізніше речниця першого президента Оксана Сибірцева уточнила, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

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