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В Україні зафіксовано 286 нових випадків ковіду

Летальних випадків – 12.

В Україні зафіксовано 286 нових випадків ковіду
Фото: rivnenews.com.ua

За суботу, 24 липня в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

Летальних випадків – 12.

Також за минулу добу госпіталізовано 422 особи і одужало 159 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР 26 197 осіб, методом ІФА – 2 823 та експрес-тестами – 10 386 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 248 450 осіб, одужало – 2 184 195,летальних випадків – 52 847 і проведено 11 271 382 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п'ятницю, 23 липня в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусу.

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