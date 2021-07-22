Дві дози вакцин Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму дельта, – дослідження

Дві дози вакцини компаній Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму коронавірусу дельта так само, як і проти попереднього домінантного штаму альфа. Про це пише Reuters з посиланням на дослідження, оприлюднене New England Journal of Medicine.

Дві дози Pfizer на 88% захищають від симптоматичного захворювання мутацією дельта, в той час як проти альфа цей показник складає 93,7%.

Дві дози AstraZeneca на 67% ефективні від дельти та на 74,5 – від альфа.

Водночас одна доза Pfizera проти нового домінантного штаму захищає на 33%, а доза AstraZeneca - на 30%.

"Наше відкриття про зниження ефективності після першої дози підтримає зусилля щодо максимального використання вакцини двома дозами серед вразливих груп у контексті поширення варіанту дельта", – йдеться у дослідженні.

На початку липня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про різке зменшення ефективності щеплення від коронавірусу у зв'язку з поширенням варіанту коронавіруса дельта і зняття карантинних обмежень.

З 2 травня до 5 червня вакцина Pfizer, що використовується в Ізраїлі, мала ефективність 94,3%. З 6 червня, через п'ять днів після скасування карантинних обмежень, до початку липня цей показник впав до 64%.

Водночас захист від госпіталізації і тяжкого перебігу захворювання залишається високим - 93%.

У компанії на це відповіли, що повідомлення про зниження ефективності вакцини в Ізраїлі пов'язане в основному з інфекцією в людей, які були вакциновані в січні-лютому.