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Нацбанк оцінив втрати ВВП від весняних локдаунів

Коронавірус відібрав у економіки 0,6 в.п. зростання.

Нацбанк оцінив втрати ВВП від весняних локдаунів
Національний банк України
Фото: Національний банк України

Національний банк вважає, що весняні карантинні обмеження відняли від рівня реального ВВП України приблизно 0,6 відсоткового пункта. Нове посилення карантину є одним із ключових ризиків для макропорогнозу України.

Про це регулятор повідомив у четвер, 22 липня.

"Нові варіанти коронавірусу, зокрема "Дельта", швидко поширюються світом та можуть завдати нових втрат українській економіці. Водночас, за оцінками Національного банку, від'ємний внесок всіх карантинних обмежень, запроваджених у першому півріччі 2021 року, у річний реальний ВВП становив 0,6 в.п. На відміну від карантинних обмежень навесні минулого року, вони не мали стримуючого впливу на інфляцію насамперед через збереження стійкого споживчого попиту", - йдеться в повідомленні.

Національний банк підкреслив, що стійкий споживчий попит та сприятливі умови зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки України через посилення карантину взимку та навесні. Зважаючи на це, Національний банк зберіг прогноз зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 3,8%. Надалі економіка зростатиме приблизно на 4,0% щороку. 

Нагадаємо, що під час третьої хвилі ковіду в Україні у "червоний" рівень епідемічної небезпеки потрапили 14 областей і місто Київ. Середній термін перебування в локдауні становив 37 днів.

Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше була Житомирська область (63 дні) і Чернівецька (52 дні).

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