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Відзавтра у Києві вакцинуватимуть препаратом Moderna

Також доступною є вакцина Sinovac/CoronaVac.

Відзавтра у Києві вакцинуватимуть препаратом Moderna
Фото: aa.com.tr

Із 22 липня всі охочі в Києві зможуть щепитися від COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech та Spikevax Moderna.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Така можливість буде доступною для мешканців столиці, які зареєструються на вакцинацію через сервіс helsi.me та прийдуть на щеплення у Центр вакцинації проти COVID-19 (МВЦ, проспект Броварський, 15). А з 23 липня – і в будь який пункт щеплень із тих, що розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги всіх без виключення районів столиці", - сказано в повідомленні.

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, під час 5-го етапу вакцинації від COVID-19 кожен, незважаючи на належність до групи професійного або вікового ризику, може захистити себе від цієї хвороби. Для цього необхідно обрати найближчий пункт щеплення або Центр вакцинації у МВЦ, записатися на визначений час та щепитись.

Нагадаємо, що станом на 21 липня в Україні вакцинували 1,5 млн громадян, ще близько 1,2 млн отримали поки що тільки одне щеплення.

Щеплення роблять вакцинами Pfizer, Sinovac/CoronaVac, AstraZeneca та Moderna. 

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, Україна має домовленість на поставку 13 млн доз вакцин до кінця літа.

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