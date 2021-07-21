Це третій подібний випадок від початку липня.

У середу, 21 липня, близько 12:30 під час гідравлічних випробувань прорвало трубу на мосту Патона в Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» виявила та локалізувала пошкодження магістральної тепломережі, збудованої в 1962 році. Ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках", - сказано в повідомленні.

Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

У КМДА нагадали, що щорічні випробування тепломереж передбачені правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378. За їх допомогою виявляють "слабкі" місця трубопроводів та проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон.

"Торік завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам в міжопалювальний період тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за кілька останніх років", - зазначають в адміністрації.

Нагадаємо, що це третій подібний випадок на мосту Патона з початку місяця. Перша аварія сталася 2 липня. 11 липня там знову прорвало трубу під час гідравлічних випробувань.

Ще одна схожа аварія сталася на мосту Патона у березні 2020-го. Тоді прорвало теплотрасу на мосту. У вересні 2018-го через прорив трубопроводу міст тимчасово перетворився на "водоспад". Також трубу на мосту Патона проривало у квітні того самого року.

Міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включаючи і монтажні, виконані за допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.

Міст є аварійним і працює в обмеженому режимі.