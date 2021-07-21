​На Одещині судитимуть неповнолітнього, який спровокував смертельне ДТП у 2019 році

Хлопець без прав сів за кермо "Мерседеса" і врізався в "Москвич-412" в якому знаходився 77-річний водій та його дружина.

В Одеській області судитимуть неповнолітнього хлопця, який у 2019 році без прав сів за кермо "Мерседеса" і спровокував смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

У прокуратурі нагадали, що тоді юний автомобіліст перевищив швидкість, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в "Москвич-412" в якому знаходився 77-річний водій та його дружина.

Інцидент стався в смт Олександрівка під Чорноморському. Від отриманих травм чоловік і жінка померли.

ДТП кваліфікували за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Підсудному загрожує від 5 до 10 років в'язниці з трирічна заборона керувати автомобілем.

Нагадаємо, у січні минулого року під Києвом п'яний неповнолітній влаштував смертельну ДТП і намагався це приховати.