​Біля Офісу президента вирішили встановити дитячий майданчик

Біля Офісу Президента України на вулиці Банковій відкриють арт-локацію - дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Зазначається, що майданчик буде відкритий для всіх охочих у серпні цього року. Він буде безкоштовним.

Ініціатива його створення належить Національному комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в межах щорічного проекту "Літо на ВДНГ".

"Натхненням для арт-локації поблизу Офісу Глави держави слугувала творчість однієї з найбільш упізнаваних художниць України Марії Примаченко. Тому цей ігровий майданчик буде однаково цікавим як для дітей, так і для дорослих. Всі відвідувачі матимуть змогу глибше ознайомитися з українською культурою", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що майданчик буде зручним і для людей з особливими потребами.

"Це дуже добре, що з’являються такі ініціативи. Облаштовувати цікаві локації біля Офісу Президента вже стало гарною традицією. Взимку до новорічних свят ми робили тут святкове містечко, яке дуже сподобалося киянам, – тут завжди було людно. А влітку тут з’являться фантастичні образи з творів художниці Марії Примаченко. Діти розважатимуться на майданчику, а їхні батьки дізнаватимуться більше про нашу різноманітну, яскраву й самобутню культуру. Площа біля Офісу Президента стане справжнім арт-простором для людей, майданчиком для яскравого й позитивного дозвілля українських родин", – зазначив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, у травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський розпорядився відкрити прохід до будівлі свого апарату. Раніше потрапити туди можна було тільки через спеціальні КПП з охороною. Того року року біля ОП облаштовували громадську ковзанку.

У грудні минулого року на подвір'ї перед входом у будівлю ОП знову змонтували ковзанку. А в лютому 2021-го на Банковій облаштували "будиночок кохання".

У березні цього року 20 березня біля Офісу президента відбулася акція на підтримку Сергія Стерненка, який знаходився під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку. Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".

Поліція відкрила кримінальне провадження, за статтею хуліганство затримали кількох активістів. Пошкодження будівлі оцінили у 2 млн грн.