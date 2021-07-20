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СБУ заявила, що запобігла трьом терактам у 2021 році

307 особам оголошено про підозру за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

СБУ заявила, що запобігла трьом терактам у 2021 році
Фото: pravda.com.ua

З початку року Служба безпеки України відкрила 328 справ про посягання на територіальну цілісність України та створення терористичних організацій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У цих справах оголошено про підозру 307 особам. Більшість із них – за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність). Серед цих підозр: колишньому "заступнику міністра інформації «ДНР»" Пряхіну, проросійському блогеру Анатолію Шарію, двом громадянам, причетним до вчинення теракту біля будівлі телеканалу "112 Україна" у 2019 році.

Зазначається, що за цей період було розкрито три спроби терактів. Два з них планувалися поблизу лінії розмежування на Донбасі. Наміри ДРГ було викрито, а вибухові пристрої - знешкоджено.

"Щоб мінімізувати терористичні та екстремістські прояви, підрозділи СБУ разом з іншими правоохоронцями вилучили з незаконного обігу 137 одиниць вогнепальної зброї, майже 72 тис. боєприпасів і 191,6 кг вибухівки", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ заборонила в’їзд в Україну 190 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. Ще 17 осіб було безпосередньо затримано, у тому числі громадянина РФ-учасника "Ісламського руху Узбекистану", якого розшукував Інтерпол, і бойовика терористичного угруповання зі складу "Ісламської держави".

За останні пів року набув чинності 191 обвинувальний вирок суду за матеріалами СБУ у справах про посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень щодо військової агресії РФ.

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