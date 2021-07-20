Власюка, якого слідство називало організатором, засудили до трьох років за зберігання канабісу та 11 патронів.

Бердянський міськрайонний суд оголосив вироки обвинуваченим організаторам і виконавцям вбивства добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") у липні 2018 року.

Про це повідомляє Hromadske.ua.

Безпосередньо за вбивство засудили лише стрілка Артема Матюшина, який частково визнав вину. Він отримав 11 років позбавлення волі. Однак суд зарахував йому час відбування під вартою з 2018 року.

Також суд задовольнив цивільний позов дружини вбитого, за яким Матюшин має сплатити 700 тисяч гривень моральної шкоди, а також виплачувати доньці вбитого 1 241 гривню щомісяця до досягнення її повноліття.

Інших ймовірних організаторів Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна - суд виправдав через недостатність доказів.

Власюка, якого слідство називало організатором банди та координатором вбивства, також засудили до трьох років та одного місяця позбавлення волі за зберігання канабісу та 11 бойових патронів. Суд доєднав йому частину невідбутого покарання за хуліганство і зараховує час відбування покарання з дня затримання у 2019 році.

Крім вбивства та зберыгання зброї і наркотиків, у справі був епізод щодо розбійного нападу на родину дніпровських суддів Поплавських у 2018-му. За даними слідства, Власюк залучив, але сам не брав участі, Мовчана, Зеленкіна, Кузнєцова та Смирнова проникнути до будинку суддів та забрати 1,5 мільйона гривень та майно на близько 2 мільйонів гривень. За цим епізодом усіх виправдали через недоведеність злочину.

Адвокати потерпілих і прокуратура будуть оскаржувати вирок.

Загалом у справі 11 фігурантів. Серед обвинувачених в організації та вчиненні вбивства Олешка семеро людей: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк - ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиренков - ймовірні виконавці. Ще двоє, ймовірно стежили за "Сарматом" напередодні вбивства, члени так званої групи Власюка - Денис Зеленкін і Тарас Мовчан. Руслан Кузнєцов та Сергій Смірнов фігурують в епізоді розбійного нападу на родину Поплавських у Дніпрі.

За словами суддів Олени Лариси Вірченко, Олени Дністрян, Богомолової, більшість доказів, які поліція долучила до матеріалів справи, є неприпустимими, та не доводять вину обвинувачених. Тож судді вирішили, що через недоведеність вчинення кримінального правопорушення Власюк, Бродський, Сігіда, Мовчан повинні бути виправдані за обвинуваченням в організації вбивства, а Ломака, Обухов, Владимиренков та Зеленкін повинні бути виправдані за обвинуваченням у пособництві у вчиненні умисного вбивства.

"Дії Матюшина з урахуванням вищенаведеного необхідно кваліфікувати за частиною першою статті 115 кримінального кодексу України - як умисне вбивство", - зазначили судді.

У справі вбивства добровольця Віталія Олешка до 11 років засудили стрілка Артема Матюшина, який раніше частково визнав провину. Інших імовірних членів банди Віктора Власюка суд виправдав через недостатність доказів https://t.co/Cadlfy1HTO pic.twitter.com/Jg3lbN46GN — hromadske (@HromadskeUA) July 20, 2021

Нагадаємо, Віталія Олешка застрелили 31 липня 2018 року в Бердянську. Підозрюваних виконавців затримали в день скоєння злочину (Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов, Максим Владимиренков). Наприкінці серпня один із затриманих дав викривальні свідчення проти ймовірного організатора вбивства Михайла Сігіду, і незабаром він був затриманий. У грудні був затриманий ще один ймовірний організатор - бізнесмен з Дніпра Євген Бродський.

За даними слідства, він є підозрюваним організатором вбивства, який фінансував злочин. Зокрема в розмовах інших фігурантів злочину йдеться про $1000.

Розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві Олешка завершилося 1 липня 2019 року. Розслідування щодо замовників вбивства виділено в окреме провадження.

У 2019 році Державне бюро розслідувань також порушило справу проти двох поліцейських, які могли знати про підготовку замаху на "Сармата".