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В Україні оголосили конкурс для нової експедиції полярників на станцію "Академік Вернадський"

Загалом необхідно обрати 12 осіб. 

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) оголосив конкурс для 27-ої експедиції полярників на станцію "Академік Вернадський".

Шукають кухаря, дизеліст-електрика, лікаря, системного механіка, системного адміністратора, та науковців. В оголошенні на сайті НАНЦ зазначили, що загалом необхідно набрати 12 осіб, зокрема сімох науковців.

Фото: uac.gov.ua

Серед основних вимог до кандидатів – відсутність хронічних захворювань та протипоказань за станом здоров’я до роботи в екстремальних умовах Антарктики; спроможність працювати в умовах депривації, неконфліктність і комунікабельність;володіння однією з іноземних мов (англійською/іспанською або іншою).

Повний список вимог для кожної з позицій можна переглянути за посиланням. Подати заявку можна до 3 вересня. 

"Цьогоріч чекаємо більше заявок на конкурс від кандидатів та кадидаток, адже, по-перше, восени минулого року Уряд суттєво збільшив зарплату для наших полярників, в середньому до 54 тис. грн на місяць, і тепер в Антарктиду можна їхати не тільки за неймовірними враженнями, а, по-друге, саме 27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі!” – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Нагадаємо, що уряд вже виділив кошти на придбання науково-дослідного судна - криголама для українських антарктичних експедицій. Океанографічний криголам дасть змогу українським науковцям після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а в перспективі - працювати не лише в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах океану.

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