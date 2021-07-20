Російські окупанти тричі за добу порушили "тишу" на Донбасі

Бойових втрат у лавах української армії немає.

Протягом минулої доби, 19 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат у лавах української армії немає, інформує пресцентр ООС.

Учора поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські окупанти обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 20 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.Так, у районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Об’єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 18 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військових не було.

19 липня в лікарні помер військовий, якого 15 липня поранили на Донбасі російські найманці.