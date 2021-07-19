В Україні стартували міжнародні військові навчання "Три мечі"

"Три мечі" вперше проходять в Україні.

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Львівщині розпочались багатонаціональні військові навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького «Три мечі 2021».

Про це Укрінформу повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Як відзначили в Генштабі, мета операції - оцінити рівень навченості підпорядкованих підрозділів ЛитПолУкрБриг під час ведення дій в ході оборонної операції.

Учасники навчань тренуватимуться у плануванні та веденні наступальних оборонних дій, удосконалюватимуть взаємодію між підрозділами бригад в ході ведення бойових дій, підвищуватимуть взаємосумісність з підрозділами ЗС держав-членів НАТО.

Від Збройних Сил України участь у навчаннях візьмуть військові Десантно-штурмових військ, група авіаційної підтримки та військова поліція. Від Збройних сил Республіки Польща - представники механізованої бригади Сухопутних військ, від Збройних сил Литовської Республіки - військова поліція, а також спостерігачі від Збройних сил США.

Загальна кількість учасників навчань - понад 1200 військовослужбовців та понад 200 бойових машин.

"Три мечі" вперше проходять в Україні. Навчання матимуть чотири фази та закінчиться 31 липня.