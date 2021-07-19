США звинуватили Китай у кібершпигунстві й атаці на Microsoft Exchange

Європейський Союз, Велика Британія та НАТО приєднались до США у критиці дій уряду Китаю в кіберсфері, а також звинуватили Китай в кібернападі на Microsoft Exchange Server, про який стало відомо в березні 2021 року.

Про це йдеться у заявах Білого дому та Державного департаменту США, передає Голос Америки.

"Уряд Сполучених Штатів поряд із нашими союзниками та партнерами офіційно підтвердив, що кібердіячі, пов’язані з Міністерством держбезпеки Китаю, скористались із вразливих елементів Microsoft Exchange Server і провели масштабну шпигунську кібероперацію, яка вразила тисячі комп’ютерів та мереж, які в основному належали жертвам з приватного сектору", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

19 липня Міністерство юстиції США оприлюднило звинувачення проти трьох посадовців китайського міністерства а також хакера-підрядника. Серед прикладів їхньої зловмисної діяльності, яка, за інформацією американського відомства, тривала роками, є і викрадення досліджень з розробки вакцини від вірусу Ебола.

США також звинуватили китайське відомство у створенні "екосистеми злочинних підрядників-хакерів, які виконують як підтримувані урядом напади, так і вчиняють кіберзлочини задля власної фінансової вигоди".

Діяльність таких фінансованих міністерством хакерів завдала мільярдних збитків урядам та бізнесу, через крадіжку об’єктів інтелектуальної власності, виплати шантажистам та необхідність інвестувати у кібербезпеку, заявив Блінкен.

У відповідь на посилення кіберзагрози США зміцнюють та модернізують захист своїх систем, наголосили в уряді.