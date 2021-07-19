Англія повністю скасувала карантин

У Великій Британії скасували всі внутрішні обмеження через пандемію коронавірусу. Рішення почало діяти 19 липня.

Інші частини країни - Шотландія, Уельс та Північна Ірландія запроваджують менші послаблення або планують скасувати обмеження пізніше, передає ВВС.

Відтак в Англії тепер скасовуються ліміти на кількість учасників весіль і похоронів, в пабах та ресторанах знову можна буде замовляти їжу і напої біля стійки, скасовуються також вимоги щодо реєстрації відвідувачів закладів харчування.

Відкриваються нічні клуби, для проведення масових заходів організаторам більше не потрібні будуть сертифікати, а для офісних працівників більше не діє рекомендація щодо необхідності роботи з дому.

Закон більше не вимагає захищати обличчя масками, хоча уряд "очікує та рекомендує" носити маски в закритих приміщеннях та в умовах великих скупчень людей.

Водночас прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав населення бути обережним.

Сам Джонсон разом з міністром охорони здоров'я саме пішли на самоізоляцію, а вчені попереджають, що кількість захворювань буде зростати.

Якщо зараз кількість хворих на Covid-19 в Британії складає близько 50 тис. на день, то пізніше влітку ця цифра може сягнути 200 тис.

Втім, зважаючи, що понад 68% дорослих у Великій Британії повністю вакциновані, вчені припускають, що госпіталізацій, важкого протікання захворювання та смертей від Covid-19 буде менше, ніж в попередні піки.